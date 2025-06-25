NBC: у ЦАХАЛ заканчиваются некоторые виды ключевого вооружения и боеприпасы

В армии Израиля наблюдается недостаток некоторых видов вооружения, имеющих ключевое значение.
По информации телеканала NBC, особенно остро стоит проблема нехватки боеприпасов в ЦАХАЛ.
«Дефицит возник на фоне напряжённых отношений между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху из-за попыток Трампа добиться перемирия после 12 дней боевых действий между Израилем и Ираном», — отмечается в сообщении.
Ранее президент Ирана Махмуд Ахмадинежад заявил, что Израиль не смог достичь своих целей, нанося удары по Ирану.