Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NBC: у ЦАХАЛ заканчиваются некоторые виды ключевого вооружения и боеприпасы

У израильской армии заканчиваются некоторые виды ключевого вооружения.

Источник: Аргументы и факты

В армии Израиля наблюдается недостаток некоторых видов вооружения, имеющих ключевое значение.

По информации телеканала NBC, особенно остро стоит проблема нехватки боеприпасов в ЦАХАЛ.

«Дефицит возник на фоне напряжённых отношений между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху из-за попыток Трампа добиться перемирия после 12 дней боевых действий между Израилем и Ираном», — отмечается в сообщении.

Ранее президент Ирана Махмуд Ахмадинежад заявил, что Израиль не смог достичь своих целей, нанося удары по Ирану.

Узнать больше по теме
ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
Читать дальше