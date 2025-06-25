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Лукашенко: Беларусь уделяет большое внимание укреплению прочных отношений с Мозамбиком

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Мозамбика Даниэла Франсишку Шапу и всех граждан этой страны с Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: БЕЛТА

«Пятьдесят лет назад мозамбикцы отстояли собственный путь развития. Мне приятно отметить, что в освободительной борьбе за равноправие и справедливость, становлении государства и обновлении его экономики своим мозамбикским друзьям помогали и белорусы, — говорится в поздравлении. — Память про те знаменательные события открывает новые возможности для межгосударственного взаимодействия на пользу наших народов».

Президент подчеркнул, что Беларусь уделяет большое внимание укреплению прочных отношений с Мозамбиком. «Учитывая успешный опыт реализации совместных проектов с африканскими партнерами, мы готовы предложить Мозамбику сотрудничество в сферах механизации сельского хозяйства, обеспечения продовольственной безопасности, промышленности, образования и других отраслях», — отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко подтвердил готовность принять Даниэла Франсишку Шапу в Минске или посетить Мапуту с официальным визитом для предметных переговоров по всему комплексу вопросов двусторонней и международной повестки дня.

Президент Беларуси пожелал Президенту Мозамбика отличного здоровья и новых достижений на ответственном посту, а дружественному мозамбикскому народу — единства и процветания.

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