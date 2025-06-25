Лукашенко: Беларусь уделяет большое внимание укреплению прочных отношений с Мозамбиком

«Пятьдесят лет назад мозамбикцы отстояли собственный путь развития. Мне приятно отметить, что в освободительной борьбе за равноправие и справедливость, становлении государства и обновлении его экономики своим мозамбикским друзьям помогали и белорусы, — говорится в поздравлении. — Память про те знаменательные события открывает новые возможности для межгосударственного взаимодействия на пользу наших народов».