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Лукашенко видит возможности для расширения взаимодействия со Словенией по широкому спектру направлений

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Словении с Днем государственности. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: БЕЛТА

«Наше многолетнее сотрудничество является примером того, как народы могут налаживать конструктивные отношения на основе доверия и понимания. Через все испытания времени мы остаемся приверженными принципам равноправного диалога», — говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что Беларусь с глубоким уважением относится к нацеленности Словении сохранять национальные традиции и наследие. Это свидетельствует о силе духа словенского народа, его преданности идеалам свободы и независимости.

«Мы видим возможности для расширения взаимодействия по разным направлениям — от экономики и торговли до образования и культуры. Уверен, что мудрость белорусов и словенцев, их стремление к миру и стабильности будут способствовать укреплению дружественных связей между нашими странами», — подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко пожелал жителям Словении счастья и благополучия.

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