Лукашенко видит возможности для расширения взаимодействия со Словенией по широкому спектру направлений

«Наше многолетнее сотрудничество является примером того, как народы могут налаживать конструктивные отношения на основе доверия и понимания. Через все испытания времени мы остаемся приверженными принципам равноправного диалога», — говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что Беларусь с глубоким уважением относится к нацеленности Словении сохранять национальные традиции и наследие. Это свидетельствует о силе духа словенского народа, его преданности идеалам свободы и независимости.
«Мы видим возможности для расширения взаимодействия по разным направлениям — от экономики и торговли до образования и культуры. Уверен, что мудрость белорусов и словенцев, их стремление к миру и стабильности будут способствовать укреплению дружественных связей между нашими странами», — подчеркнул Президент.
Александр Лукашенко пожелал жителям Словении счастья и благополучия.