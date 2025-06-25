Лукашенко видит возможности для расширения взаимодействия со Словенией по широкому спектру направлений

«Мы видим возможности для расширения взаимодействия по разным направлениям — от экономики и торговли до образования и культуры. Уверен, что мудрость белорусов и словенцев, их стремление к миру и стабильности будут способствовать укреплению дружественных связей между нашими странами», — подчеркнул Президент.