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Президент РФ наградил орденом губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова

Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации» опубликовали 24 июня.

Документ подписал Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин отметил заслуги губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Глава регион награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Как говорится в указе, Андрей Бочаров получил эту награду за большой вклад в социально-экономическое развитие области.

Документ можно найти на официальном сайте Президента России и на портале правовых актов.

Отметим, орден «За заслуги перед Отечеством» удостаиваются россияне, которое отличились в деле развития государственности. Также их награждают за достижения в труде, укрепления мира, дружбы и сотрудничества между народами, за вклад в дело защиты Отечества.