В Иране заявили, что гибель иранских учёных не остановит ядерную программу

Гибель иранских учёных из-за атак Израиля не остановит ядерную программу Ирана, заявил журналистам источник в сфере безопасности исламской республики.
Он призвал, что страна потеряла некоторое число опытных специалистов. При этом, по словам собеседника, Израиль пытался устранить местных учёных задолго до нынешнего конфликта.
«Но, несмотря на эти потери, иранская ядерная программа не остановилась — и теперь тем более не остановится», — подчеркнул источник, которого цитирует РИА Новости.
Напомним, ранее бывший глава инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов заявил журналистам, что Иран в случае необходимости найдёт дополнительные средства для развития своей ядерной программы, поскольку это стратегически важно для страны.
24 июня телеканал CNN привел якобы выдержки из доклада Пентагона. В документе говорилось, что авиаудары США по иранским объектам не уничтожили основные компоненты ядерной программы исламской республики.