Шестой кандидат подал документы для участия в выборах свердловского губернатора

Об этом сообщает пресс-служба избиркома.
Динамудин Садихов был выдвинут свердловским отделением Всероссийской политической партии «Гражданская инициатива». Конференция прошла 20 июня 2025 года.
В социальных сетях указано, что Динамудин Садихов является журналистом в информационном агентстве «Контроль».
Ранее документы для участия в выборах главы Свердловской области подали врио губернатора Денис Паслер (партия «Единая Россия»), депутат Заксобрания Рант Краев («Новые люди»), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), депутат Госдумы Станислав Наумов (ЛДПР), депутат Заксобрания Свердловской области Александр Ивачев (КПРФ).
Этап выдвижения кандидатов на досрочных выборах губернатора завершится в 18:00 25 июля.