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Шестой кандидат подал документы для участия в выборах свердловского губернатора

24 июня Данимудин Садихов представил документы в Избирательную комиссию Свердловской области для участия в досрочных выборах губернатора.

Об этом сообщает пресс-служба избиркома.

Динамудин Садихов был выдвинут свердловским отделением Всероссийской политической партии «Гражданская инициатива». Конференция прошла 20 июня 2025 года.

В социальных сетях указано, что Динамудин Садихов является журналистом в информационном агентстве «Контроль».

Ранее документы для участия в выборах главы Свердловской области подали врио губернатора Денис Паслер (партия «Единая Россия»), депутат Заксобрания Рант Краев («Новые люди»), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), депутат Госдумы Станислав Наумов (ЛДПР), депутат Заксобрания Свердловской области Александр Ивачев (КПРФ).

Этап выдвижения кандидатов на досрочных выборах губернатора завершится в 18:00 25 июля.

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