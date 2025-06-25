SCMP: Си Цзиньпин не поедет в июле на саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро

Причиной отсутствия Си Цзиньпина на саммите в Рио-де-Жанейро журналисты назвали то обстоятельство, что Цзиньпин в течение года уже дважды встречался с бразильским президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Первая встреча произошла на саммите G20, а также во время государственного визита в Бразилию в ноябре прошлого года, а вторая — в мае в Пекине.