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SCMP: Си Цзиньпин не поедет в июле на саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро

В бразильском Рио-де-Жанейро 6−7 июля пройдет 17-й саммит БРИКС.

Глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин не планирует посещать саммит БРИКС, который пройдет в Рио-де-Жанейро. Об этом со ссылкой на источник сообщило издание South China Morning Post.

Ожидается, что 17-я встреча лидеров стран БРИКС состоится в Бразилии 6 и 7 июля.

«Председатель КНР Си Цзиньпин не будет присутствовать на саммите БРИКС на следующей неделе в Рио-де-Жанейро», — рассказал собеседник газеты, который предпочел остаться анонимным.

Китайскую делегацию вместо председателя КНР, вероятнее всего, возглавит премьер Государственного совета КНР Ли Цян.

Причиной отсутствия Си Цзиньпина на саммите в Рио-де-Жанейро журналисты назвали то обстоятельство, что Цзиньпин в течение года уже дважды встречался с бразильским президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Первая встреча произошла на саммите G20, а также во время государственного визита в Бразилию в ноябре прошлого года, а вторая — в мае в Пекине.

Официальные представители КНР пока не комментировали эту информацию.

Напомним, БРИКС — это международное объединение, основанное в 2006 году Россией, Бразилией, Индией и Китаем. В 2011 году к нему присоединилась Южно-Африканская Республика, а с начала 2024 года — еще несколько государств.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в беседе с Си Цзиньпином предложил посредничество на Ближнем Востоке.

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