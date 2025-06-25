SCMP: Си Цзиньпин не поедет в июле на саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро

Глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин не планирует посещать саммит БРИКС, который пройдет в Рио-де-Жанейро. Об этом со ссылкой на источник сообщило издание South China Morning Post.
Ожидается, что 17-я встреча лидеров стран БРИКС состоится в Бразилии 6 и 7 июля.
«Председатель КНР Си Цзиньпин не будет присутствовать на саммите БРИКС на следующей неделе в Рио-де-Жанейро», — рассказал собеседник газеты, который предпочел остаться анонимным.
Китайскую делегацию вместо председателя КНР, вероятнее всего, возглавит премьер Государственного совета КНР Ли Цян.
Причиной отсутствия Си Цзиньпина на саммите в Рио-де-Жанейро журналисты назвали то обстоятельство, что Цзиньпин в течение года уже дважды встречался с бразильским президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Первая встреча произошла на саммите G20, а также во время государственного визита в Бразилию в ноябре прошлого года, а вторая — в мае в Пекине.
Официальные представители КНР пока не комментировали эту информацию.
Напомним, БРИКС — это международное объединение, основанное в 2006 году Россией, Бразилией, Индией и Китаем. В 2011 году к нему присоединилась Южно-Африканская Республика, а с начала 2024 года — еще несколько государств.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в беседе с Си Цзиньпином предложил посредничество на Ближнем Востоке.