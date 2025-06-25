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В свердловском избиркоме ожидают новых кандидатов на выборы губернатора

Глава избиркома не исключает появления новых кандидатов на выборы губернатора.

Число кандидатов в губернаторы Свердловской области может увеличиться до 25 июля, поскольку правом выдвигать претендентов на этот пост обладают 23 партии. Об этом заявила председатель облизбиркома Елена Клименко.

«Организационно кампания стартовала очень активно, этап выдвижения начался 15 июня. Подчеркну, что в России сейчас 23 действующие политические партии, которые имеют право участвовать в выборах, поэтому до истечения срока выдвижения выводы о количестве кандидатов делать рано», — цитирует Клименко департамент информационной политики региона.

На сегодня документы на выдвижение в облизбирком подали шесть человек: врио губернатора Денис Паслер (от «Единой России»), депутаты свердловского заксобрания Рант Краев (от «Новых людей») и Александр Ивачев (КПРФ); депутаты Госдумы Станислав Наумов (от ЛДПР) и Андрей Кузнецов (от партии «Справедливая Россия — За правду!»), Динамудин Садихов («Гражданская инициатива»).

Досрочные выборы губернатора Свердловской области назначены заксобранием на 14 сентября. По сообщению избирательной комиссии Свердловской области, выборы пройдут в течение трех дней — 12, 13 и 14 сентября. В плебисците помимо голосования бюллетенями будет использоваться механизм дистанционного электронного голосования.

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