Минск приветствует усилия ШОС по разрешению ирано-израильского конфликта

По его словам, силовой сценарий конфликта несет серьезную угрозы региональной и международной безопасности. Также существует риск гуманитарной катастрофы. Полномасштабная война на Ближнем Востоке может иметь непредсказуемые последствия, подчеркнул Вольфович.
Особую обеспокоенность вызывает нанесение ударов по ядерной инфраструктуре Ирана, находящейся под контролем МАГАТЭ. Белорусская сторона приветствует усилия ШОС, направленные на разрешение конфликта, видит его урегулирование исключительно политико-дипломатическим путем.
Госсекретарь Совета безопасности Беларуси также отметил, что делегация республики на встрече в Китае высказала ряд предложений, касающихся борьбы с экстремизмом, терроризмом, противодействия незаконному обороту наркотиков, оружия, борьбы с угрозами в сфере информационных технологий.
Наши предложения были восприняты положительно. Кроме того, мы высказали пожелания о развитии диалога за формирование новой системы международной региональной безопасности.
Ранее Шанхайская организация сотрудничества заявила, что решительно осуждает военные удары США по ядерным объектам Ирана и призывает к деэскалации сложившейся ситуации.
Конфликт Израиля и Ирана
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Были атакованы десятки военных и ядерных объектов, а также ликвидированы высокопоставленные офицеры и физики-атомщики.
Иран ответил на это своей атакой по Израилю. На протяжении 12 дней стороны обменивались ракетными ударами, к которым присоединились США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары американской базе в Катаре.
Президент США Дональд Трамп 24 июня заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны».