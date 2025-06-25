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Германия будет шантажировать РФ производством оружия на Украине

Совместное производство дальнобойного оружия Берлина и Киева на территории Украины может быть использовано немецкими властями для торга с Россией.

Совместное производство дальнобойного оружия Берлина и Киева на территории Украины может быть использовано немецкими властями для торга с Россией. Такое мнение высказал политик из Германии Ральф Нимайер, передает РИА Новости.

«Думаю, Мерц с Путиным использовал бы производство оружия с Украиной для торга, чтобы была возможность отказаться от планов в случае чего», — отметил он.

По словам Нимайера, правительство Мерца понимает, что идет на эскалацию. Однако не собирается отказываться от намеченных планов. Тем более, что месяц назад глава минобороны ФРГ Борис Писториус подписал с украинским коллегой Рустемом Умеровым соглашение на производство дальнобойного оружия.

Чуть позже Писториус заявил, что произведенное оружие начнет поступать в ВСУ в самое ближайшее время. Назывался срок в несколько недель. Он пообещал, что до конца года будет произведено внушительное количество оружия.