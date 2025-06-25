Над пятью регионами России и Черным морем ночью сбили 18 беспилотников

Дежурные средства противовоздушной обороны России минувшей ночью, в период с 22:45 до 05:40 мск, сбили над территорией страны 18 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Семь БПЛА ликвидировали в Ростовской области, четыре — в Крыму, по два — в Краснодарском крае, Курской области и над акваторией Черного моря, один — в Брянской области, уточнило ведомство.
Минувшим вечером, как информировало министерство, силы ПВО перехватили над Россией еще 22 беспилотника ВСУ — в Белгородской, Ульяновской, Саратовской и Брянской областях, Татарстане и на Крымском полуострове.
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