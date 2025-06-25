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Лукашенко обратился к народу Словении, сказав про доверие и понимание

Лукашенко сказал, что Минск видит возможности расширения взаимодействия со Словенией.

Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к народу Словении в День государственности этой страны, сообщила пресс-служба президента.

Так, белорусский лидер обратил внимание на то, что многолетнее сотрудничество Беларуси и Словении — это пример того, как между народами могут быть налажены конструктивные отношения, которые основаны на доверии и понимании. Также он назвал принципы, которым привержены оба народа.

— Через все испытания времени мы остаемся приверженными принципам равноправного диалога, — подчеркнул он.

Еще белорусский лидер отметил, что в Беларуси глубоко уважают нацеленность Словении на сохранение национальных традиции и наследия. Лукашенко назвал это свидетельствами силы духа словенского народа, а также его преданности идеалам свободы и независимости.

Отдельно глава республики высказался о расширении белорусско-словенского сотрудничества.

— Мы видим возможности для расширения взаимодействия по разным направлениям — от экономики и торговли до образования и культуры, — сказал белорусский президент.

А резюмируя, добавил о своей уверенности в том, что мудрость белорусов и словенцев, а также их стремление к миру и стабильности поспособствуют укреплению дружественных связей между странами.

Накануне Александр Лукашенко обратился к главе Мальтийского Ордена, сказав о путях примирения.

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