Лукашенко обратился к народу Словении, сказав про доверие и понимание

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к народу Словении в День государственности этой страны, сообщила пресс-служба президента.
Так, белорусский лидер обратил внимание на то, что многолетнее сотрудничество Беларуси и Словении — это пример того, как между народами могут быть налажены конструктивные отношения, которые основаны на доверии и понимании. Также он назвал принципы, которым привержены оба народа.
— Через все испытания времени мы остаемся приверженными принципам равноправного диалога, — подчеркнул он.
Еще белорусский лидер отметил, что в Беларуси глубоко уважают нацеленность Словении на сохранение национальных традиции и наследия. Лукашенко назвал это свидетельствами силы духа словенского народа, а также его преданности идеалам свободы и независимости.
Отдельно глава республики высказался о расширении белорусско-словенского сотрудничества.
— Мы видим возможности для расширения взаимодействия по разным направлениям — от экономики и торговли до образования и культуры, — сказал белорусский президент.
А резюмируя, добавил о своей уверенности в том, что мудрость белорусов и словенцев, а также их стремление к миру и стабильности поспособствуют укреплению дружественных связей между странами.
Накануне Александр Лукашенко обратился к главе Мальтийского Ордена, сказав о путях примирения.