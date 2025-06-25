Лукашенко обратился к народу Словении, сказав про доверие и понимание

Так, белорусский лидер обратил внимание на то, что многолетнее сотрудничество Беларуси и Словении — это пример того, как между народами могут быть налажены конструктивные отношения, которые основаны на доверии и понимании. Также он назвал принципы, которым привержены оба народа.