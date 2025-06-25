До 8 тысяч наблюдателей будут следить за выборами в Свердловской области

«На каждом [избирательном участке] обязательно должно быть по одному общественному наблюдателю, — сказал Александр Левин. — Будет работать Центр общественного наблюдения с большой видеостеной, на которую транслируется информация с видеокамер, установленных на избирательных участках. Для нас самое главное, чтобы выборы прошли легитимно, честно, справедливо, открыто».