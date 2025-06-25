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До 8 тысяч наблюдателей будут следить за выборами в Свердловской области

В Свердловской области выборы будут проходить в течение трех дней, 12, 13 и 14 сентября на 2,5 тысяч избирательных участках.

Корпус наблюдателей составит от 2,5 до 7,5 тысяч человек. Об этом на заседании регионального Штаба общественного наблюдения сообщил председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин.

«На каждом [избирательном участке] обязательно должно быть по одному общественному наблюдателю, — сказал Александр Левин. — Будет работать Центр общественного наблюдения с большой видеостеной, на которую транслируется информация с видеокамер, установленных на избирательных участках. Для нас самое главное, чтобы выборы прошли легитимно, честно, справедливо, открыто».

Председатель Избиркома Свердловской области Елена Клименко сообщила, что в облизбирком уже обратились 6 кандидатов. Ожидается регистрация еще одного.

«Подчеркну, что в России сейчас 23 действующие политические партии, которые имеют право участвовать в выборах, поэтому до истечения срока выдвижения (до 25 июля — прим.) выводы о количестве кандидатов делать рано», — сказала Елена Клименко.

Голосование будет проходить и с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Для участия в ДЭГ с 28 июля до 8 сентября необходимо подать заявление на портале «Госуслуги».

«МК-Урал» ранее писал, что 24 июня Данимудин Садихов представил документы в Избирательную комиссию Свердловской области для участия в досрочных выборах губернатора.

Динамудин Садихов был выдвинут свердловским отделением Всероссийской политической партии «Гражданская инициатива».