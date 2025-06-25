До 8 тысяч наблюдателей будут следить за выборами в Свердловской области

Корпус наблюдателей составит от 2,5 до 7,5 тысяч человек. Об этом на заседании регионального Штаба общественного наблюдения сообщил председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин.
«На каждом [избирательном участке] обязательно должно быть по одному общественному наблюдателю, — сказал Александр Левин. — Будет работать Центр общественного наблюдения с большой видеостеной, на которую транслируется информация с видеокамер, установленных на избирательных участках. Для нас самое главное, чтобы выборы прошли легитимно, честно, справедливо, открыто».
Председатель Избиркома Свердловской области Елена Клименко сообщила, что в облизбирком уже обратились 6 кандидатов. Ожидается регистрация еще одного.
«Подчеркну, что в России сейчас 23 действующие политические партии, которые имеют право участвовать в выборах, поэтому до истечения срока выдвижения (до 25 июля — прим.) выводы о количестве кандидатов делать рано», — сказала Елена Клименко.
Голосование будет проходить и с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Для участия в ДЭГ с 28 июля до 8 сентября необходимо подать заявление на портале «Госуслуги».
«МК-Урал» ранее писал, что 24 июня Данимудин Садихов представил документы в Избирательную комиссию Свердловской области для участия в досрочных выборах губернатора.
Динамудин Садихов был выдвинут свердловским отделением Всероссийской политической партии «Гражданская инициатива».