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Гагин: российские бойцы использовали надувных кукол, чтобы обмануть ВСУ

По словам эксперта, манекены расставляли на позициях, чтобы сбить с толку разведку противника и вынудить его тратить впустую боеприпасы.

Источник: Аргументы и факты

Российские бойцы в ходе спецоперации на Украине использовали в качестве ложных целей надувных кукол, рассказал военно-политический эксперт Ян Гагин.

По его словам, идея использования для обмана противника кукол из магазинов для взрослых родилась из шутки в начале СВО. С помощью расставленных на позициях манекенов российские бойцы вводили в заблуждение украинских разведчиков, вынуждая ВСУ тратить впустую боеприпасы.

Эксперт отметил, что изначально при использовании кукол возникла проблема с их невидимостью для тепловизоров противника. Однако она была решена с помощью подогрева манекенов.

Ранее Гагин рассказал о панике в ВСУ из-за прекращения поставок дронов из Китая.