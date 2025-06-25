Гагин: российские бойцы использовали надувных кукол, чтобы обмануть ВСУ

Российские бойцы в ходе спецоперации на Украине использовали в качестве ложных целей надувных кукол, рассказал военно-политический эксперт Ян Гагин.
По его словам, идея использования для обмана противника кукол из магазинов для взрослых родилась из шутки в начале СВО. С помощью расставленных на позициях манекенов российские бойцы вводили в заблуждение украинских разведчиков, вынуждая ВСУ тратить впустую боеприпасы.
Эксперт отметил, что изначально при использовании кукол возникла проблема с их невидимостью для тепловизоров противника. Однако она была решена с помощью подогрева манекенов.
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