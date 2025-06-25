Триумф Трампа в Гааге после атак на Иран не состоялся из-за Пентагона

На саммите НАТО, который проходит в Гааге, должно было состояться триумфальное появление президента США Дональда Трампа после «исторических» ударов американцев по ядерным объектам Ирана. Однако разведданные Пентагона, которые утекли в СМИ, омрачили настроение хозяина Белого дома, сообщала газета The New York Times.
В сеть попал доклад Разведуправления Пентагона, где говорилось о неэффективности ударов США. По его данным, атака лишь на время отсрочила создание ядерного оружия, так как основные компоненты программы Ирана не пострадали.
Эта утечка произошла всего за несколько часов дол появления Трампа на полях саммита НАТО. Издание отмечало, что это был настоящий удар по имиджу американского президента.
После этого Трамп обрушился с критикой на CNN и The New York Times. Он обвинил их в распространении фейков и информационном сговоре. Эти СМИ, по мнению президента, «унизили один из самых успешных ударов в истории». И заявил, что все ядерные объекты уничтожены.