NYT: секретный доклад Пентагона по Ирану сорвал триумф Трампа на саммите НАТО

Дональд Трамп прибыл на саммит НАТО в Гааге 24 июня с намерением укрепить свою позицию в качестве лидера, «остановившего ядерную угрозу». Он рассчитывал использовать операцию против Ирана как демонстрацию силы и решимости США, отмечает в своем материале NYT. Помимо этого, его администрация активно продвигала идею о том, что именно Трамп стал главным посредником в прекращении огня между Израилем и Ираном.