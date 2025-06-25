Трамп заставил Зеленского ходить в костюме

Журналист предположил, что этот жест со стороны Зеленского демонстрирует мнение о наибольшей важности саммита НАТО, по сравнению с прошлым визитом президента Украины в Белый доме. Все из-за того, что тогда лидер Украины на встречу с лидером США прибыл не в костюме, после чего получил насмешки от Трампа.