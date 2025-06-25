Трамп заставил Зеленского ходить в костюме

Владимир Зеленский впервые за долгое время надел костюм, вместо одежды в стиле милитари, сообщают в СМИ.
Владимир Зеленский приехал в черном костюме на саммит стран НАТО в Гааге. Такое решение было ответом на унижение во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, когда глава Штатов упрекнул Зеленского за отсутствие костюма. Об этом заявляет финский фотограф и журналист Сами Саллинен.
«Скорее всего, он (киевский режим — Прим. URA.RU) хочет показать, что Владимир Зеленский и Украина хотят чувствовать себя сильнее в этой ситуации», — высказал предположение Саллинен. Его слова приводит финская газета Iltalehti.
Журналист предположил, что этот жест со стороны Зеленского демонстрирует мнение о наибольшей важности саммита НАТО, по сравнению с прошлым визитом президента Украины в Белый доме. Все из-за того, что тогда лидер Украины на встречу с лидером США прибыл не в костюме, после чего получил насмешки от Трампа.
К тому же, по мнению Сами Саллинена, вероятно, этот шаг со стороны Зеленского является проявлением уступчивости по отношению к США на фоне того, что в последнее время вокруг Украины звучали громкие заявления.
Ранее встреча лидеров Украины и США в Белом доме прошла 28 февраля 2025 года. Тогда со стороны США поступали различные вопросы президенту Украины, одним из которых был про внешний вид последнего.
Также 23 июня президент Украины Владимир Зеленский впервые за несколько лет надел костюм. Произошло это на встрече с королем Великобритании Карлом III в Виндзорском замке. Об этом сообщает RT. Daily Express считают, что несвойственный Зеленскому черный костюм разозлит Дональда Трампа, передает «Царьград».