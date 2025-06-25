В Финляндии раскрыли уловку Зеленского перед встречей с Трампом на саммите НАТО

Журналист считает, что Зеленский и Украина хотят чувствовать себя сильнее в сложившейся ситуации. Он также предположил, что экс-комик может считать саммит НАТО в Гааге более важным, чем его недавний визит в Вашингтон. По его мнению, этот шаг — своеобразная уступка Зеленского в адрес Соединённых Штатов, особенно учитывая недавние негативные заявления в отношении Незалежной.