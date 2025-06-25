Шор обвинил власти Молдавии в подготовке к войне

«Санду и ее партия спешат по понятным причинам. Скоро парламентские выборы, которые ПДС гарантированно проиграет. Одних махинаций им может не хватить. В прошлый раз Санду опозорилась так сильно, что пришлось оправдываться ее хозяевам. В этот раз нужно что-то посерьезнее вбросов и махинаций при подсчете. Военное положение идеально подходит. Все силовики подчинены военным. Границы — на замке. Война на пороге. Можно спокойно давить народ и оппозицию. Начнутся новые обыски, аресты, задержания. Чтобы никто уже не мешал членам ПДС оставаться у власти столько, сколько захотят их кураторы», — добавил лидер политблока «Победа».