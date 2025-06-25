Великобритания передаст зенитные ракеты Украине за счет замороженных активов РФ

Российский МИД неоднократно называл блокировку активов в Европе незаконным удержанием, указывая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные ресурсы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на изъятие замороженных активов Западом. По его словам, у России также имеется возможность не возвращать средства, принадлежащие западным странам и размещенные на ее территории.