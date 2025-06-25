Великобритания передаст зенитные ракеты Украине за счет замороженных активов РФ

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер направит ракеты Украине, профинансировав их приобретение за счет процентов от замороженных российских активов, информирует британское издание The Guardian.
«Кир Стармер объявил о новом пакете военной помощи Украине — на этот раз оплаченном за счет процентов Великобритании по замороженным российским активам», — отмечается в публикации.
Согласно заявлению британского премьера, страна передаст 350 современных зенитных ракет, израсходовав 70 миллионов фунтов стерлингов (95 миллионов долларов) за счет доходов от замороженных российских средств.
Данный шаг знаменует собой первый случай прямого использования Великобританией средств, связанных с Россией, для финансирования вооружений Киева, подчеркивает газета. Ранее, накануне саммита НАТО, британский премьер договорился с Владимиром Зеленским о тесном сотрудничестве в военно-промышленной сфере между двумя странами.
После начала СВО Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов, оцениваемых приблизительно в 300 миллиардов евро. Сумма, превышающая 200 миллиардов евро, находится в ЕС, преимущественно на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших мировых расчетно-клиринговых систем.
Российский МИД неоднократно называл блокировку активов в Европе незаконным удержанием, указывая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные ресурсы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на изъятие замороженных активов Западом. По его словам, у России также имеется возможность не возвращать средства, принадлежащие западным странам и размещенные на ее территории.
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