«ВД»: российские войска продавили оборону ВСУ под Купянском

В Харьковской области российским бойцам удалось продавить оборону ВСУ у города Купянск, сообщил в среду Telegram-канал «Военное дело».
«ВС РФ продавили оборону ВСУ под Купянском, до первых жилых застроек осталось менее 1 км», — говорится в публикации.
Напомним, накануне появились сообщения о переходе села Голубовка под Купянском под контроль российских войск и их продвижении непосредственно к городу.
Ранее стало известно об эвакуации противником своих ремонтных мастерских из Купянска. Не исключено, что ВСУ эвакуируют рембаты в рамках подготовки к отступлению из города.