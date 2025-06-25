О чем договорились президенты Узбекистана и Монголии

Как отмечалось, первый визит лидера Узбекистана в Монголию стал историческим событием в развитии отношений дружбы и многопланового сотрудничества двух стран.
Стороны рассмотрели все основные вопросы и перспективные направления практического взаимодействия, определили конкретные задачи и планы на перспективу.
Основное внимание в ходе переговоров уделили экономической кооперации.
Поставлены задачи по кратному увеличению объемов товарооборота в ближайшие годы, прежде всего за счет расширения номенклатуры и объемов поставок востребованной продукции. Подчеркнуто, что открытие торгового дома с шоурумом узбекской продукции в Улан-Баторе станет физической базой для этой работы.
Накануне визита Шавката Мирзиёева успешно прошли бизнес-форум и встречи предпринимателей Узбекистана и Монголии, подписаны новые контракты и соглашения.
Главы государств согласились и далее создавать все условия для бизнеса и всячески поддерживать их деловые инициативы. В данном контексте достигнуты договоренности о принятии в самые короткие сроки соглашений о преференциальной торговле и взаимной защите инвестиций.
Кроме того, в ходе переговоров определили конкретные направления промкооперации в отраслях, где экономики двух стран могут эффективно дополнять друг друга.
Речь идет о реализации проектов в области добычи и переработки минеральных ресурсов, сельского хозяйства, животноводства, кооперации в легкой промышленности, включая глубокую переработку шерсти, кожи и многих других направлениях.
В качестве стран, не имеющих выхода к морю, условлено о совместном развитии эффективных транспортных маршрутов с широким привлечением экспертов. Отмечено, что с осени этого года будут запущены прямые авиарейсы между столицами.
Президенты договорились продолжить активные обмены в области культуры, образования и туризма. В эти дни в Улан-Баторе проходят Дни культуры Узбекистана, встречи туристических организаций двух стран.
Стороны условились проводить на регулярной основе взаимные концерты, выставки, кинопоказы, участвовать в фестивалях.
Президент Узбекистана также выразил готовность возобновить обучение монгольской молодежи в ведущих вузах Узбекистана в рамках выделяемых квот.
По итогам состоявшихся в Улан-Баторе переговоров на высшем уровне президенты Узбекистана и Монголии подписали Совместную декларацию об установлении отношений всеобъемлющего партнерства.
Также в присутствии лидеров двух стран подписаны:
- соглашения о сотрудничестве в сфере карантина и защиты растений, в области высшего образования, в области горнодобывающей промышленности, в сфере охраны окружающей среды, в предотвращении и борьбе с преступностью, в области здравоохранения и медицинской науки, в области физической культуры и спорта;
- Протокол о сотрудничестве между архивными ведомствами двух стран;
- программы сотрудничества между МИПТ Узбекистана и Министерством экономики и развития Монголии, между министерствами иностранных дел на 2026−2027 годы, между Минкультом Узбекистана и Министерством культуры, спорта, туризма и молодежи Монголии на 2025 — 2028 годы;
- План сотрудничества между Минсельхозом Узбекистана и Министерством продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии по расширению сотрудничества в сфере сельского хозяйства;
- План действий между Минэкологии Узбекистана и Министерством культуры, спорта, туризма и молодежи Монголии в сфере экотуризма.
Для своевременной и качественной реализации достигнутых договоренностей и подписанных соглашений правительства двух стран примут комплексную дорожную карту.
В завершении Шавкат Мирзиёев пригласил монгольского коллегу посетить Узбекистан с официальным визитом.
Своими оценками состоявшихся переговоров Шавкат Мирзиёев и Ухнаагийн Хурэлсух поделились с представителями средств массовой информации.
После этого, лидеры вместе с супругами приняли участие в совместном концерте мастеров искусств двух стран.
Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха