PS: жена Вэнса на фоне роста его рейтинга рассказала, как стать первой леди

«Три года назад, может быть, четыре года назад, я совершенно не собиралась заниматься политикой. Но тогда у нас и не было ни малейшего намерения, что Джей Ди будет баллотироваться в новый офис. Я научилась не планировать следующие шаги», — поделилась Уша.