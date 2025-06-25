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PS: жена Вэнса на фоне роста его рейтинга рассказала, как стать первой леди

Вице-президент США лидирует среди республиканцев, которые потенциально могли бы занять пост главы страны в 2028 году.

Жена вице-президента США Джей Ди Вэнса, Уша Вэнс, рассказала телеведущей Меган Маккейн в шоу Citizen McCain о том, как стать первой леди и стремится ли она к этому, пишет Page Six.

По словам Уши, каждому из супругов очень важно сосредоточиться на своих обязательствах. Пока муж в течение четырех лет занимается государственной работой и идет к своим целям, жена становится опорой дома — это ее обязательство и перед страной.

Однако, по словам второй леди США, она не знает станет ли — первой, и пока не стремится к этому.

«Три года назад, может быть, четыре года назад, я совершенно не собиралась заниматься политикой. Но тогда у нас и не было ни малейшего намерения, что Джей Ди будет баллотироваться в новый офис. Я научилась не планировать следующие шаги», — поделилась Уша.

Издание отмечает, что сам Вэнс пока не заявлял о своем намерении участвовать в президентской гонке. Однако, по данным опроса, проведенного компанией McLaughlin and Associates, он находится на первом месте среди республиканцев, которые потенциально могут занять пост главы страны. Вэнс получил 36% — это в два раза больше, чем у Дональда Трампа-младшего.

Ранее Вэнс назвал безумием выделение военной помощи Украине при Байдене.

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