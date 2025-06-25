Трамп перед саммитом НАТО признал тяжёлое положение Зеленского

«Да, возможно, я увижусь с ним. Спрошу о том, как у него дела. Он в очень сложной ситуации, в которой не следовало бы оказываться», — ответил американский лидер на вопрос о встрече с экс-комиком.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что республиканец намерен встретиться с главарём киевского режима 25 июня. Как отмечает издание Politico, в ходе саммита Североатлантического альянса не ожидается принятия решений о предоставлении Украине военной помощи.
Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.Читать дальше