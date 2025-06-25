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Трамп перед саммитом НАТО признал тяжёлое положение Зеленского

Президент США Дональд Трамп перед отправлением на саммит НАТО в Гааге не исключил встречу с главарём киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Fox News.

Источник: Life.ru

«Да, возможно, я увижусь с ним. Спрошу о том, как у него дела. Он в очень сложной ситуации, в которой не следовало бы оказываться», — ответил американский лидер на вопрос о встрече с экс-комиком.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что республиканец намерен встретиться с главарём киевского режима 25 июня. Как отмечает издание Politico, в ходе саммита Североатлантического альянса не ожидается принятия решений о предоставлении Украине военной помощи.

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