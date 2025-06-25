Белоруссия и Россия договорились сотрудничать в области РЗМ, заявил посол

Дипломат рассказал, что в марте белорусская делегация под руководством министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Белоруссии Сергея Масляка приняла участие во встречах с руководством министерства природных ресурсов и экологии России, министерства промышленности и торговли РФ, федерального агентства по недропользованию и других российских организаций геологического профиля.
«По результатам встречи были достигнуты договоренности о сотрудничестве при изучении перспективных проявлений редких металлов и редкоземельных элементов, в том числе в области совместных научных и лабораторных исследований», — сказал Рогожник в преддверии Евразийского экономического форума и заседания Высшего совета.
Он добавил, что в ходе переговоров стороны обсудили состояние изученности редких металлов и редкоземельных элементов Белоруссии и России, минерально-сырьевой потенциал имеющих месторождений и проявлений, а также возможные направления сотрудничества в области разведки, добычи и переработки редких металлов и редкоземельных элементов.
«В свою очередь, российские коллеги поделились ценным опытом в области экологически безопасной добычи, переработки и обогащения руд, содержащих редкие металлы и редкоземельные элементы, а также извлечению эти элементов из отходов промышленности», — заключил посол.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 марта поставил перед белорусскими специалистами вопрос о поиске в стране редкоземельных металлов. Президент обратил внимание на то, что геологоразведка в стране развита недостаточно, находится на низком уровне, а тематика поиска редкоземельных металлов выпадает из поля зрения отечественных специалистов. Белоруссии потребуются консультации российских специалистов по вопросу о возможности добычи редкоземельных элементов в республике, сообщал позже заместитель генерального директора белорусского научно-производственного центра по геологии Василий Колб.
Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Заседание Высшего Евразийского экономического совета и Евразийский экономический форум пройдут в Минске