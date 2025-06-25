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В Минобороны обнародовали список атакованных ночью ВСУ регионов

Киевский режим продолжает ежедневные террористические атаки на российские регионы при помощи БПЛА.

Киевский режим продолжает ежедневные террористические атаки на российские регионы при помощи БПЛА. Минувшая ночь не стала исключением, так как системы ПВО уничтожили 18 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи с 22:45 мск 24 июня до 05:40 мск 25 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве привели подробный список, какие именно регионы подверглись ночной атаке. Так, в Ростовской области было сбито 7 вражеских БПЛА, в Крыму — 4. По два беспилотника уничтожено в небе над Краснодарским краем, Курской областью и акваторией Черного моря. Еще одна воздушная цель ликвидирована в Брянской области.

Накануне вечером всего за полтора часа (21:15 по 22:40 мск) российские системы ПВО уничтожили 22 беспилотных летательных аппарата. О последствиях на земле после падения обломков БПЛА сообщали ростовские власти. В Таганроге пострадало здание на стадионе «Форте Арена», школа и два жилых дома.

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