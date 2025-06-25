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SCMP: Си Цзиньпин пропустит саммит БРИКС в июле

Председатель КНР Си Цзиньпин не поедет на саммит БРИКС, который пройдет в Рио-де-Жанейро 6—7 июля, сообщает South China Morning Post со ссылкой на источники. Это первый раз, когда лидер КНР не посетит саммит объединения.

Источник: AP 2024

По словам неназванных чиновников, Китай уведомил правительство Бразилии о том, что у Си Цзиньпина возник «конфликт в расписании», и делегацию страны возглавит премьер Госсовета КНР Ли Цян. Участвующие в подготовке к саммиту представители Китая также назвали в качестве причины отсутствия Си Цзиньпина то, что он уже дважды встречался с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой менее чем за год — сначала на саммите G20 в ноябре 2024 года, а затем в мае 2025-го в Пекине.

Представитель МИД Китая Го Цзякунь сказал бразильской газете Folha de S.Paulo, что информация об участии Си Цзиньпина в саммите «будет предоставлена в соответствующее время».

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