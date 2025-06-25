SCMP: Си Цзиньпин пропустит саммит БРИКС в июле

По словам неназванных чиновников, Китай уведомил правительство Бразилии о том, что у Си Цзиньпина возник «конфликт в расписании», и делегацию страны возглавит премьер Госсовета КНР Ли Цян. Участвующие в подготовке к саммиту представители Китая также назвали в качестве причины отсутствия Си Цзиньпина то, что он уже дважды встречался с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой менее чем за год — сначала на саммите G20 в ноябре 2024 года, а затем в мае 2025-го в Пекине.