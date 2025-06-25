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В Конституцию Башкирии внесли изменения

Парламент Башкирии принял в окончательном чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию РБ». Документ был внесен на рассмотрение в Госсобрание Главой республики Радием Хабировым.

Источник: Башинформ

В Конституции региона закрепляются принципы организации публичной власти, установленные федеральным законодательством, подчеркнули в Госсобрании. На конституционном уровне определена структура республиканского парламента. Дополняются полномочия Главы Башкортостана и Курултая. Кроме того, уточняется перечень вопросов, отнесенных к ведению правительства региона. В частности, к полномочиям законодательного органа дополнительно относятся: контроль за соблюдением республиканских законов, решение вопроса о недоверии (доверии) премьер-министру правительства РБ и его заместителям, заслушивание информации о деятельности органов местного самоуправления.

Среди существенных новаций можно также выделить расширение круга субъектов, которые могут вносить в Курултай проекты республиканских законов. Так, правом законодательной инициативы наделяется Молодежная общественная палата при Госсобрании — Курултае РБ по вопросам ее ведения. По мнению депутатов, это будет способствовать не только совершенствованию государственной молодежной политики, но и повышению гражданской активности молодежи, формированию ее правовой и политической культуры.