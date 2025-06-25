В Конституцию Башкирии внесли изменения

Среди существенных новаций можно также выделить расширение круга субъектов, которые могут вносить в Курултай проекты республиканских законов. Так, правом законодательной инициативы наделяется Молодежная общественная палата при Госсобрании — Курултае РБ по вопросам ее ведения. По мнению депутатов, это будет способствовать не только совершенствованию государственной молодежной политики, но и повышению гражданской активности молодежи, формированию ее правовой и политической культуры.