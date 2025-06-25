Депутат Затулин: Сближение США и России поставило Пашиняна в неудобное положение

Парламентарий считает, что Пашинян неоднократно демонстрировал способность «надурить» избирателя и парализовать волю тех, кто может отправить его в политическое небытие. Он также заявил, что Пашинян предал Нагорный Карабах и построил свою карьеру на недостатках в жизни Армении, став «самым ярким коррупционером за все последние годы».