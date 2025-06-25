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Депутат Затулин: Сближение США и России поставило Пашиняна в неудобное положение

Премьер-министр Армении Никол Пашинян оказался в непростой ситуации из-за наметившегося восстановления отношений между новой администрацией президента США Дональда Трампа и Россией. Такое мнение выразил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в интервью РИА «Новости» на ПМЭФ.

Источник: Life.ru

«Пашинян, конечно, попал в неловкую ситуацию из-за того, что новая администрация Трампа начала восстанавливать отношения с Россией», — отметил депутат.

По его словам, это вынудило Пашиняна быть осторожнее в вопросах антироссийской кампании, однако принципиально ситуацию не изменило. Чиновник также выразил сомнение в надёжности планов, связанных с развитием отношений с премьером, сравнив их со строительством на песке.

Парламентарий считает, что Пашинян неоднократно демонстрировал способность «надурить» избирателя и парализовать волю тех, кто может отправить его в политическое небытие. Он также заявил, что Пашинян предал Нагорный Карабах и построил свою карьеру на недостатках в жизни Армении, став «самым ярким коррупционером за все последние годы».

Ранее Никол Пашинян предложил главе Армянской апостольской церкви Гарегину II личную встречу для «развеивания мифа» об обрезании. Кроме того, премьер-министр обратился к церковному лидеру с просьбой прояснить, не нарушал ли он обет безбрачия. Открытый конфликт между Пашиняном и Армянской апостольской церковью продолжается с мая.

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