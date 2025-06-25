NYT: доклад Пентагона по Ирану сорвал триумф Трампа на саммите НАТО

Доклад разведки Пентагона о результативности атаки США на иранские ядерные объекты подорвал надежды американского президента Дональда Трампа на его триумф в рамках саммита НАТО в Гааге, написала газета The New York Times (NYT).
Журналисты утверждают, что глава Белого дома хотел выглядеть успешным, заявляя о полном унижении целей в Иране и достижении соглашения о прекращении огня между Израилем и Тегераном. При этом, как отмечают авторы статьи, утечка отчета Пентагона испортила визит Трампа на мероприятие Североатлантического альянса в Нидерланды.
Доклад был обнародован за несколько часов после его прибытия президента США в Гаагу, поставил под сомнения его слова об успешной операции американских военных. При этом журналисты считают, что эффект от утечки был усилен тем, что автором отчета выступил сам Пентагон.
Напомним, ранее NYT написала, что у Ирана остались «тайные объекты» по обогащению урана, которые создавались на случай атаки «на более крупные комплексы». Телеканал CNN, в свою очередь, сообщил, что авиаудары США не уничтожили основные компоненты иранской ядерной программы.
Трамп заявил, что CNN и NYT пытаются представить в неприглядном виде недавние удары США по объектам в Иране. Глава Белого дома вновь подчеркнул, что цели были разрушены полностью.