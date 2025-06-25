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Иран задержал невероятное число израильских шпионов

В Иране во время 12-дневного вооруженного конфликта с Израилем спецслужбы задержали 700 шпионов, которые работали на еврейское государство.

В Иране во время 12-дневного вооруженного конфликта с Израилем спецслужбы задержали 700 шпионов, которые работали на еврейское государство. Об этом сообщает Nour News.

Задержанных обвиняют в совершении нескольких преступлений против Исламской Республики. Им вменяют изготовление самодельных взрывных устройств и съемку военных объектов Ирана и передача снимков израильской разведке.

Кроме того, шпионам вменили в вину управление беспилотниками в интересах Тель-Авива. По данным СМИ, только в столице Ирана было найдено и изъято порядка 10 тысяч БПЛА еврейского государства.

Ранее «МК» писал, что Иран арестовал десятки людей по подозрению в шпионаже, поскольку растут опасения по поводу масштабов проникновения в страну агентов израильской разведывательной службы «Моссад».

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