Лукашенко хочет посетить Мапуту и ждет президента Мозамбика в Минске

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к президенту Мозамбика Даниэлу Франсишку Шапу, сообщила пресс-служба президента.
Так, 25 июня белорусским лидером были направлены поздравления с Днем независимости президенту и всем гражданам Мозамбика. В своем поздравлении Александр Лукашенко вспомнил о событиях пятидесятилетней давности.
— Пятьдесят лет назад мозамбикцы отстояли собственный путь развития, — сказал он.
И отметил, что также и белорусы помогали своим мозамбикским друзьям в их освободительной борьбе за равноправие, справедливость, становлении государства и обновлении экономики. Лукашенко считает, что память о тех знаменательных событиях открывает новые возможности для межгосударственного взаимодействия на пользу народов.
Отдельно глава республики подчекрнул то, что в Беларуси уделяют большое внимание целям укрепления прочных отношений с Мозамбиком. И сообщил, что готова предложить белорусская сторона африканским партнерам с учетом опыта реализации иных совместных проектов на континенте.
— Мы готовы предложить Мозамбику сотрудничество в сферах механизации сельского хозяйства, обеспечения продовольственной безопасности, промышленности, образования и других отраслях, — перечислил глава Беларуси.
А резюмируя, Александр Лукашенко также сказал о своей готовности принять Даниэла Франсишку Шапу в Минске или отправиться в Мапуту с официальным визитом, чтобы провести предметные переговоры по всей двусторонней и международной повестке.
Также белорусский президент обратился к народу Словении, сказав про доверие и понимание.
Накануне Александр Лукашенко обратился к главе Мальтийского Ордена, сказав о путях примирения.