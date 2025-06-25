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Лукашенко хочет посетить Мапуту и ждет президента Мозамбика в Минске

Лукашенко обратился к президенту Мозамбика, сказав о событиях 50-летней давности.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к президенту Мозамбика Даниэлу Франсишку Шапу, сообщила пресс-служба президента.

Так, 25 июня белорусским лидером были направлены поздравления с Днем независимости президенту и всем гражданам Мозамбика. В своем поздравлении Александр Лукашенко вспомнил о событиях пятидесятилетней давности.

— Пятьдесят лет назад мозамбикцы отстояли собственный путь развития, — сказал он.

И отметил, что также и белорусы помогали своим мозамбикским друзьям в их освободительной борьбе за равноправие, справедливость, становлении государства и обновлении экономики. Лукашенко считает, что память о тех знаменательных событиях открывает новые возможности для межгосударственного взаимодействия на пользу народов.

Отдельно глава республики подчекрнул то, что в Беларуси уделяют большое внимание целям укрепления прочных отношений с Мозамбиком. И сообщил, что готова предложить белорусская сторона африканским партнерам с учетом опыта реализации иных совместных проектов на континенте.

— Мы готовы предложить Мозамбику сотрудничество в сферах механизации сельского хозяйства, обеспечения продовольственной безопасности, промышленности, образования и других отраслях, — перечислил глава Беларуси.

А резюмируя, Александр Лукашенко также сказал о своей готовности принять Даниэла Франсишку Шапу в Минске или отправиться в Мапуту с официальным визитом, чтобы провести предметные переговоры по всей двусторонней и международной повестке.

Также белорусский президент обратился к народу Словении, сказав про доверие и понимание.

Накануне Александр Лукашенко обратился к главе Мальтийского Ордена, сказав о путях примирения.

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