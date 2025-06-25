Лукашенко хочет посетить Мапуту и ждет президента Мозамбика в Минске

И отметил, что также и белорусы помогали своим мозамбикским друзьям в их освободительной борьбе за равноправие, справедливость, становлении государства и обновлении экономики. Лукашенко считает, что память о тех знаменательных событиях открывает новые возможности для межгосударственного взаимодействия на пользу народов.