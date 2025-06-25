Госнаградами отметил Путин трех воронежцев

Еще один работник из сферы медицины получил звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ». Данным званием «за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу» Владимир Путин отметил заместителя главного врача Воронежской городской больницы скорой медицинской помощи № 10 («Электроника») Алексея Авдеева.