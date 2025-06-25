Госнаградами отметил Путин трех воронежцев

Документ опубликован на сайте официальных правовых актов.
Из указа следует, что заместитель начальника локомотивного депо «Россошь» Владимир Андрющенко удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Высокую награду железнодорожник получил «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».
Заведующий кафедрой общей гигиены, профессор Воронежского медицинского госуниверситета имени Бурденко Валерий Попов также получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Медик удостоен награды «за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу».
Еще один работник из сферы медицины получил звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ». Данным званием «за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу» Владимир Путин отметил заместителя главного врача Воронежской городской больницы скорой медицинской помощи № 10 («Электроника») Алексея Авдеева.