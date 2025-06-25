В Донецкой Народной Республике сформированы два новых подразделения, состоящих из бывших украинских военных, перешедших на сторону России. Как сообщили РИА Новости бойцы этих отрядов, одно из формирований носит имя Мартына Пушкаря, другое — Александра Матросова.
По словам бойца с позывным «Щука», многие из вступивших в отряды ранее служили в Вооруженных силах Украины в разных регионах, включая Запорожскую область. Другой военнослужащий с позывным «Череп» отметил, что их отряд преимущественно состоит из уроженцев Днепропетровской области, желающих, по их словам, «освободить родину от киевского режима».
Бойцы утверждают, что причиной их перехода стала неудовлетворенность политикой властей Украины, включая принудительную мобилизацию и ухудшение социально-экономической ситуации.
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