Два новых отряда в ДНР сформированы из перешедших на сторону России украинских военных

По словам бойца с позывным «Щука», многие из вступивших в отряды ранее служили в Вооруженных силах Украины в разных регионах, включая Запорожскую область. Другой военнослужащий с позывным «Череп» отметил, что их отряд преимущественно состоит из уроженцев Днепропетровской области, желающих, по их словам, «освободить родину от киевского режима».