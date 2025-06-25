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«СВ»: у границы РФ задержаны боевики ВСУ в гражданской одежде

По информации источников канала, задержанные дают показания.

Источник: Аргументы и факты

В течение суток российские бойцы задержали у границы РФ с Сумской областью нескольких украинских военных в гражданской одежде, сообщил Telegram-канал «Северный Ветер», имеющий отношение к российской группировке войск «Север».

По информации источников канала, задержанные пытались выдать себя за местных жителей, случайно оказавшихся возле границы, и дезертиров, заблудившихся при попытке добраться до дома.

«Однако сейчас уже понятно, что все эти случаи носят системный характер», — говорится в публикации.

Сообщается, что в настоящее время проводятся допросы задержанных.

Ранее стало известно о задержании группы диверсантов, планировавших подрыв газопровода в Бердянске.