«СВ»: у границы РФ задержаны боевики ВСУ в гражданской одежде

В течение суток российские бойцы задержали у границы РФ с Сумской областью нескольких украинских военных в гражданской одежде, сообщил Telegram-канал «Северный Ветер», имеющий отношение к российской группировке войск «Север».
По информации источников канала, задержанные пытались выдать себя за местных жителей, случайно оказавшихся возле границы, и дезертиров, заблудившихся при попытке добраться до дома.
«Однако сейчас уже понятно, что все эти случаи носят системный характер», — говорится в публикации.
Сообщается, что в настоящее время проводятся допросы задержанных.
Ранее стало известно о задержании группы диверсантов, планировавших подрыв газопровода в Бердянске.