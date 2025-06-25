Президент РФ наградил уральскую семью медалями ордена «Родительская слава»

Напомним, что в Свердловской области с июня 2025 года действуют новые меры поддержки для молодых семей с детьми, включая выдачу электронных сертификатов на товары первой необходимости для мам до 23 лет, компенсацию процентов по ипотеке до 500 тысяч рублей и компенсацию расходов на найм жилья во время учебы до 15 тысяч рублей ежемесячно.