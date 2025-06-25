Президент РФ наградил уральскую семью медалями ордена «Родительская слава»

Владимир Путин подписал указ о награждении медалью ордена «Родительская слава» семей из разных регионов России. В их числе — супруги Сергей и Бакыт Молоковы из Свердловской области, отмеченные за вклад в укрепление семейных ценностей и достойное воспитание детей. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.
Наряду с семьей Молоковых, медалями также награждены семьи из Ростовской, Калининградской, Пензенской, Челябинской областей, Республик Алтай, Татарстан, Дагестан, Карелия и Красноярского края. Больше всего наград получили семьи из Москвы.
Напомним, что в Свердловской области с июня 2025 года действуют новые меры поддержки для молодых семей с детьми, включая выдачу электронных сертификатов на товары первой необходимости для мам до 23 лет, компенсацию процентов по ипотеке до 500 тысяч рублей и компенсацию расходов на найм жилья во время учебы до 15 тысяч рублей ежемесячно.