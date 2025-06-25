Сенат Олий Мажлиса собрался на пленарное заседание — что в повестке

В повестке дня — ряд важных законов, касающихся политики, экономики, совершенствования действующего законодательства, международного сотрудничества, прав человека, а также вопросы в рамках парламентского контроля.
Парламентарии обсудят первоочередные задачи Сената Олий Мажлиса и местных Кенгашей народных депутатов, вытекающие из определенных Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым приоритетных направлений по эффективности проводимых реформ, состоянию дел на местах, решению волнующих население вопросов.
Также рассмотрят закон, направленный на расширение гарантированных прав оппозиции в целях обеспечения политического плюрализма, развития открытости и дискуссионной среды в парламенте.
Вместе с тем, сенаторы обсудят предлагаемые поправки к закону о введении гарантийных средств при исполнении судебных актов и актов иных органов.
В фокусе внимания будут находиться законы о внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты, касающиеся экономической, аграрной, экологической и инвестиционной сфер.
В рамках международного сотрудничества планируется обсудить законы о ратификации Соглашения о создании Механизма гражданской защиты Организации тюркских государств, а также о присоединении Республики Узбекистан к Венской конвенции о гражданской ответственности за ядерный ущерб.
Наряду с этим, сенаторы заслушают отчет Центрального банка РУз о деятельности в 2024 году.
Речь пойдет и о направлении в соответствующие министерства и ведомства парламентских запросов, касающихся улучшения инвестиционного климата, обеспечения соблюдения трудового законодательства, совершенствования системы взыскания и выплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей.