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Сенат Олий Мажлиса собрался на пленарное заседание — что в повестке

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. В столице Узбекистана начало работу восьмое пленарное заседание Сената Олий Мажлиса, сообщает пресс-служба верхней палаты.

Источник: Сенат Олий Мажлиса

В повестке дня — ряд важных законов, касающихся политики, экономики, совершенствования действующего законодательства, международного сотрудничества, прав человека, а также вопросы в рамках парламентского контроля.

Парламентарии обсудят первоочередные задачи Сената Олий Мажлиса и местных Кенгашей народных депутатов, вытекающие из определенных Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым приоритетных направлений по эффективности проводимых реформ, состоянию дел на местах, решению волнующих население вопросов.

говорится в сообщении

Также рассмотрят закон, направленный на расширение гарантированных прав оппозиции в целях обеспечения политического плюрализма, развития открытости и дискуссионной среды в парламенте.

Вместе с тем, сенаторы обсудят предлагаемые поправки к закону о введении гарантийных средств при исполнении судебных актов и актов иных органов.

В фокусе внимания будут находиться законы о внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты, касающиеся экономической, аграрной, экологической и инвестиционной сфер.

В рамках международного сотрудничества планируется обсудить законы о ратификации Соглашения о создании Механизма гражданской защиты Организации тюркских государств, а также о присоединении Республики Узбекистан к Венской конвенции о гражданской ответственности за ядерный ущерб.

говорится в сообщении

Наряду с этим, сенаторы заслушают отчет Центрального банка РУз о деятельности в 2024 году.

Речь пойдет и о направлении в соответствующие министерства и ведомства парламентских запросов, касающихся улучшения инвестиционного климата, обеспечения соблюдения трудового законодательства, совершенствования системы взыскания и выплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей.