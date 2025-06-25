«Люди говорят на русском»: Украинская блогерша призвала отдать России два города

В последнее время на Украине запрещают всё русское, и прежде всего русский язык. Ранее так называемый языковой омбудсмен похвастался историческим минимумом школьников, изучающих великий и могучий. А другой украинский чиновник предложил системный подход к решению языкового вопроса без излишней публичности. По его словам, эксперты-социологи уже разработали комплексный план мероприятий по украинизации.