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Лукашенко предложил президенту Мозамбика обменяться визитами

МИНСК, 25 июн — Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил президента Мозамбика Даниэла Франсишку Шапу и всех граждан этой страны с Днем Независимости.

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

В поздравительной телеграмме, опубликованной пресс-службой Лукашенко, говорится, что 50 лет назад жители Мозамбика отстояли собственный путь развития (25 июня 1975 года страна получила независимость от Португалии — Sputnik).

Мне приятно отметить, что в освободительной борьбе за равноправие и справедливость, становлении государства и обновлении его экономики своим мозамбикским друзьям помогали и белорусы.

отметил Лукашенко

Президент подчеркнул, что Беларусь уделяет большое внимание укреплению прочных отношений с Мозамбиком и готова предложить южноафриканского государству сотрудничество в сферах АПК, промышленности, образования, обеспечения продовольственной безопасности.

Кроме того, белорусский лидер заявил о готовности принять своего мозамбикского коллегу в Минске или посетить столицу Мозамбика Мапуту с официальным визитом — «для предметных переговоров по всему комплексу вопросов двусторонней и международной повестки дня».

Лукашенко пожелал мозамбикскому коллеге отличного здоровья и новых достижений на ответственном посту, а дружественному народу этой страны — единства и процветания.

Перспективное направление

В октябре 2024 года, поздравляя Даниэла Франсишку Шапу с избранием на пост президента Мозамбика, белорусский лидер выразил готовность направить в эту страну делегацию из Минска для определения перспективных направлений двустороннего сотрудничества. В частности, глава государства упомянул такие сферы, как нефтехимия, высокотехнологическое производство и образование.

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