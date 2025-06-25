Лукашенко предложил президенту Мозамбика обменяться визитами

В поздравительной телеграмме, опубликованной пресс-службой Лукашенко, говорится, что 50 лет назад жители Мозамбика отстояли собственный путь развития (25 июня 1975 года страна получила независимость от Португалии — Sputnik).
Мне приятно отметить, что в освободительной борьбе за равноправие и справедливость, становлении государства и обновлении его экономики своим мозамбикским друзьям помогали и белорусы.
Президент подчеркнул, что Беларусь уделяет большое внимание укреплению прочных отношений с Мозамбиком и готова предложить южноафриканского государству сотрудничество в сферах АПК, промышленности, образования, обеспечения продовольственной безопасности.
Кроме того, белорусский лидер заявил о готовности принять своего мозамбикского коллегу в Минске или посетить столицу Мозамбика Мапуту с официальным визитом — «для предметных переговоров по всему комплексу вопросов двусторонней и международной повестки дня».
Лукашенко пожелал мозамбикскому коллеге отличного здоровья и новых достижений на ответственном посту, а дружественному народу этой страны — единства и процветания.
Перспективное направление
В октябре 2024 года, поздравляя Даниэла Франсишку Шапу с избранием на пост президента Мозамбика, белорусский лидер выразил готовность направить в эту страну делегацию из Минска для определения перспективных направлений двустороннего сотрудничества. В частности, глава государства упомянул такие сферы, как нефтехимия, высокотехнологическое производство и образование.