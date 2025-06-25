Лукашенко предложил президенту Мозамбика обменяться визитами

В октябре 2024 года, поздравляя Даниэла Франсишку Шапу с избранием на пост президента Мозамбика, белорусский лидер выразил готовность направить в эту страну делегацию из Минска для определения перспективных направлений двустороннего сотрудничества. В частности, глава государства упомянул такие сферы, как нефтехимия, высокотехнологическое производство и образование.