«Люди хотят освободить свою родину»: Два подразделения из бывших солдат ВСУ создали в ДНР

Его слова дополнил участник отряда Александра Матросова с позывным «Череп». По его словам, подразделение состоит из уроженцев Днепропетровской области, которые хотят бороться против киевского режима и освободить свою родину. Боец отметил, что его сослуживцам не нравится то, что происходит в стране, в частности силовая мобилизация, рост цен и плохое отношение к гражданам.