Озвучено, какая часть ДНР остается под контролем ВСУ

«Благодаря продвижению наших войск и освобождению ряда территорий в весенне-летний период оккупированная часть ЛНР сократилась приблизительно до 0,5%. Самыми большими по площади оккупированными частями остаются районы Новоегоровки и кременские леса», — пояснил он.