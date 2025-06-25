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Озвучено, какая часть ДНР остается под контролем ВСУ

Российские войска практически полностью освободили Луганскую Народную Республику.

Российские войска практически полностью освободили Луганскую Народную Республику. Под контролем врага пока остается всего полпроцента территории региона. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Благодаря продвижению наших войск и освобождению ряда территорий в весенне-летний период оккупированная часть ЛНР сократилась приблизительно до 0,5%. Самыми большими по площади оккупированными частями остаются районы Новоегоровки и кременские леса», — пояснил он.

По словам Марочко, в «серой зон» находятся Новоегоровка и Петровское. Неделю назад глава республики Леонид Пасечник отмечал, что укронацисты контролируют около 20 квадратных километров ЛНР.

Накануне Марочко сообщал, что российская армия прорвала оборону ВСУ в районе Петровского. ВС РФ приступили к зачистки территории населенного пункта и его окрестностей от противника.