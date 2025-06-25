Ночью дроны ВСУ атаковали семь регионов России. Военная операция, день 1218-й

В Минобороны сообщили, что ночью средства ПВО ликвидировали семь украинских беспилотников над Ростовской областью, четыре над Крымом, два над Краснодарским краем, два над Курской областью, два над акваторией Черного моря, один над Брянской областью. Великобритания намерена передать Украине зенитные ракеты за счет процентов по замороженным российским активам. Страны НАТО пытаются лестью сохранить поддержку американского президента Трампа и добиться от него увеличения помощи Украине, пишет Bloomberg. «Газета.Ru» ведет хронику событий.