Минниханов поздравил татарстанцев с 105-летием со дня образования республики

«105 лет со дня образования нашей республики! Котлыйм, дуслар! Бәйрәм белән (в переводе — “Поздравляю, друзья! С праздником”)», — написал Рустам Минниханов.
Раис РТ также выложил видео, напоминающее о некоторых важных вехах истории Татарстана — от подписания декрета об образовании Автономной ТССР в 1920 году до саммита БРИКС, прошедшего в Казани в 2024-м.
25 июня 1920 года была образована Автономная Татарская Социалистическая Советская Республика (АТССР, порядок слов в названии был изменен в 1936-м). Декрет ВЦИК и Совнаркома РСФСР о ее создании был подписан 27 мая 1920-го.
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