Стармер заявил о передаче Киеву ракет за счет замороженных активов Москвы

Газета отмечает, что это первый случай, когда Британия использует «связанные с Россией» активы для финансирования поставок оружия Украине. Лондон отправит Asraam, первоначально разработанные как ракеты класса «воздух — воздух» и модернизированные за три месяца для наземного запуска. Этот пакет — часть более широкой инициативы военной помощи Украине на сумму £4,5 млрд (более $6 млрд), пишет Guardian.