Царев счёл фейком селфи певицы Каминской с Януковичем на Канарах

«Ну и самое главное — вы много видели селфи с Януковичем? Он этого не делает. Он бы и не позволил. Почему? Потому что он себя сильно уважает. У него специфическое понимание о том, как должно вести себя уважаемое лицо. К тому же он — охраняемое лицо. К нему так просто не подойдешь. Янукович не полетит на Канары. В связи с вопросами безопасности это невозможно», — отметил Царев.