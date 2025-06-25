Царев счёл фейком селфи певицы Каминской с Януковичем на Канарах

Ситуация с фотографией украинской певицы Славы Каминской якобы с экс-президентом Украины Виктором Януковичем на Канарах является чушью, считает бывший украинский народный депутат Олег Царев.
Он прокомментировал в своем Telegram-канале выложенное Каминской в соцсети селфи с человеком, похожим на Януковича, подчеркнув, что это не может быть украинский политик.
На фото на переднем плане лицо Каминской, а на заднем — якобы Януковича. По словам Царева, политик слишком высокий «и крупный», поэтому чтобы сделать с ним селфи, нужно быть выше него. К тому же, даже на заднем плане, с учетом перспективы, его лицо было бы больше, чем у певицы, добавил экс-нардеп.
«Ну и самое главное — вы много видели селфи с Януковичем? Он этого не делает. Он бы и не позволил. Почему? Потому что он себя сильно уважает. У него специфическое понимание о том, как должно вести себя уважаемое лицо. К тому же он — охраняемое лицо. К нему так просто не подойдешь. Янукович не полетит на Канары. В связи с вопросами безопасности это невозможно», — отметил Царев.
Напомним, что на Украине Януковича заочно приговорили к лишению свободы, признав виновным в государственной измене, организации нелегального пересечения госграницы и подстрекательстве военнослужащих к дезертирству. Политик покинул страну в 2014 году.