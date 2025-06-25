Глава МИД Ирана назвал встречу с Путиным «замечательной»

«Встреча с господином Путиным была замечательной», — цитирует министра «РИА Новости». Высказывание прозвучало в интервью газете «Аль-Араби аль-Джадид», выдержки из которого МИД Ирана представил в распространенном пресс-релизе, отмечает агентство.
Аббас Аракчи по итогам встречи с Владимиром Путиным добавил, что «между двумя странами существует обширное ядерное сотрудничество».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне заявил, что Москва поддержала Тегеран, однозначно осудив американские и израильские атаки. При этом The Wall Street Journal писала, что «до авиаударов Израиля Тегерану обещали военную помощь», но потом «Москва ограничилась лишь словами».