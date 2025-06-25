Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Константинов: развитие экономики Крыма не зависит от западных инвесторов

Полуостров не интересовал их и до 2014 года.

Источник: Комсомольская правда

Развитие экономики Крыма не зависит от наличия или отсутствия в регионе западных инвесторов. Об этом сообщил председатель Госсовета региона Владимир Константинов.

Глава парламента напомнил, что когда президентом Украины был Виктор Янукович, Киев официально объявил курс на евроинтеграцию. Однако в тот период Крым не интересовал европейских инвесторов. В настоящее время их в республике также нет.

«Но экономика Крыма успешно развивается и без западных инвесторов, она от них не зависит», — сказал Константинов агентству ТАСС.

При этом, по словам главы законодательной власти республики, в регионе есть инвесторы, которых нельзя в полной мере назвать иностранными. Председатель Госсовета пояснил, что это бывшие соотечественники, ставшие гражданами других стран.