Константинов: развитие экономики Крыма не зависит от западных инвесторов

Развитие экономики Крыма не зависит от наличия или отсутствия в регионе западных инвесторов. Об этом сообщил председатель Госсовета региона Владимир Константинов.
Глава парламента напомнил, что когда президентом Украины был Виктор Янукович, Киев официально объявил курс на евроинтеграцию. Однако в тот период Крым не интересовал европейских инвесторов. В настоящее время их в республике также нет.
«Но экономика Крыма успешно развивается и без западных инвесторов, она от них не зависит», — сказал Константинов агентству ТАСС.
При этом, по словам главы законодательной власти республики, в регионе есть инвесторы, которых нельзя в полной мере назвать иностранными. Председатель Госсовета пояснил, что это бывшие соотечественники, ставшие гражданами других стран.