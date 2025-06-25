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Лебедев: нанесен удар по пункту дислокации наемников в Одесской области

По словам координатора подполья, целями ударов стали также склады временного хранения западного вооружения и боеприпасов ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на среду в Одесской области попал под удар пункт временной дислокации наемников, сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, целью удара стал ПВД иностранных боевиков в Вилково. Кроме того, удары нанесены по целям на побережье в районе этого города. Согласно сведениям военкора Руденко, Андрея, речь идет о районе, из которого ВСУ часто запускали безэкипажные катера.

Лебедев сообщил также об ударах по складам временного хранения переданных ВСУ западных вооружений и боеприпасов на территории Одесской области.

Ранее в СМИ появилась информация о взрывах, прогремевших минувшей ночью в Одесской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях.