Лебедев: нанесен удар по пункту дислокации наемников в Одесской области

В ночь на среду в Одесской области попал под удар пункт временной дислокации наемников, сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, целью удара стал ПВД иностранных боевиков в Вилково. Кроме того, удары нанесены по целям на побережье в районе этого города. Согласно сведениям военкора Руденко, Андрея, речь идет о районе, из которого ВСУ часто запускали безэкипажные катера.
Лебедев сообщил также об ударах по складам временного хранения переданных ВСУ западных вооружений и боеприпасов на территории Одесской области.
Ранее в СМИ появилась информация о взрывах, прогремевших минувшей ночью в Одесской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях.