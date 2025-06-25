Лебедев: нанесен удар по пункту дислокации наемников в Одесской области

По его словам, целью удара стал ПВД иностранных боевиков в Вилково. Кроме того, удары нанесены по целям на побережье в районе этого города. Согласно сведениям военкора Руденко, Андрея, речь идет о районе, из которого ВСУ часто запускали безэкипажные катера.