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Глава МИД Ирана Арагчи заявил о позиции РФ по ударам США и Израиля

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи прокомментировал встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась 23 июня в Москве.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи прокомментировал встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась 23 июня в Москве. Он назвал ее замечательной, передает его слова газета Al Araby Al Jadeed.

«Встреча с господином Путиным была замечательной. Россия заняла твердую позицию в отношении атак США и Израиля», — отметил он.

Перед встречей Путина и Арагчи были анонсированы некоторые цели поездки в Москву иранского дипломата. Среди них назывались консультации по противодействию общим угрозам.

Арагчи также отмечал, что у России и Ирана имеются общие тревоги и враги. В связи с этим значительная часть встречи будет посвящена именно этой проблематике, говорил он.