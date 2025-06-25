Глава МИД Ирана Арагчи заявил о позиции РФ по ударам США и Израиля

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи прокомментировал встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась 23 июня в Москве. Он назвал ее замечательной, передает его слова газета Al Araby Al Jadeed.
«Встреча с господином Путиным была замечательной. Россия заняла твердую позицию в отношении атак США и Израиля», — отметил он.
Перед встречей Путина и Арагчи были анонсированы некоторые цели поездки в Москву иранского дипломата. Среди них назывались консультации по противодействию общим угрозам.
Арагчи также отмечал, что у России и Ирана имеются общие тревоги и враги. В связи с этим значительная часть встречи будет посвящена именно этой проблематике, говорил он.