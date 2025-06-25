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Глава МИД Ирана похвалил Путина

В Москве состоялась встреча главы МИД Ирана Аббаса Аракчи с президентом России Владимиром Путиным. По итогам переговоров иранский министр иностранных дел дал положительную оценку диалогу, отметив важность поддержки со стороны России. Об этом сообщает пресс-служба МИД Ирана.

Одной из центральных тем переговоров стало обсуждение ядерного сотрудничества.

В Москве состоялась встреча главы МИД Ирана Аббаса Аракчи с президентом России Владимиром Путиным. По итогам переговоров иранский министр иностранных дел дал положительную оценку диалогу, отметив важность поддержки со стороны России. Об этом сообщает пресс-служба МИД Ирана.

«Встреча с господином Путиным была замечательной. Россия заняла твердую позицию против атак США и Израиля», — говорится в сообщении Аракчи, которое приводится в газете Al-Arabs Al-Jadeed. Одной из центральных тем переговоров стало обсуждение ядерного сотрудничества между двумя странами. По словам Аракчи, Россия и Иран поддерживают обширное взаимодействие в ядерной сфере.

В ходе встречи российский лидер также отметил, что Москва предпринимает активные меры для оказания поддержки иранскому народу на фоне обостряющейся обстановки на Ближнем Востоке. Переговоры состоялись на фоне усиливающейся напряженности в регионе. С 13 июня Израиль наносит ежедневные удары по территории Ирана. Обстановка значительно осложнилась после того, как в ночь на 22 июня США осуществили авиаудары по трем иранским ядерным объектам.