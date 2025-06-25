Глава МИД Ирана похвалил Путина

В ходе встречи российский лидер также отметил, что Москва предпринимает активные меры для оказания поддержки иранскому народу на фоне обостряющейся обстановки на Ближнем Востоке. Переговоры состоялись на фоне усиливающейся напряженности в регионе. С 13 июня Израиль наносит ежедневные удары по территории Ирана. Обстановка значительно осложнилась после того, как в ночь на 22 июня США осуществили авиаудары по трем иранским ядерным объектам.