Глава МИД Ирана похвалил Путина

Одной из центральных тем переговоров стало обсуждение ядерного сотрудничества.
В Москве состоялась встреча главы МИД Ирана Аббаса Аракчи с президентом России Владимиром Путиным. По итогам переговоров иранский министр иностранных дел дал положительную оценку диалогу, отметив важность поддержки со стороны России. Об этом сообщает пресс-служба МИД Ирана.
«Встреча с господином Путиным была замечательной. Россия заняла твердую позицию против атак США и Израиля», — говорится в сообщении Аракчи, которое приводится в газете Al-Arabs Al-Jadeed. Одной из центральных тем переговоров стало обсуждение ядерного сотрудничества между двумя странами. По словам Аракчи, Россия и Иран поддерживают обширное взаимодействие в ядерной сфере.
В ходе встречи российский лидер также отметил, что Москва предпринимает активные меры для оказания поддержки иранскому народу на фоне обостряющейся обстановки на Ближнем Востоке. Переговоры состоялись на фоне усиливающейся напряженности в регионе. С 13 июня Израиль наносит ежедневные удары по территории Ирана. Обстановка значительно осложнилась после того, как в ночь на 22 июня США осуществили авиаудары по трем иранским ядерным объектам.